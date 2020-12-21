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برلمان

نقل البرلمان تشيد بتكريم السكك الحديدية لسائق قطار سوهاج ومساعده لتفاديهما حادث محقق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:02 م
السكة الحديدية
السكة الحديدية
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقيام المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتكريم صبري أحمد والسيد عطا الله شعبان، قائد قطار سوهاج ومساعده، ليقظتهما فى العمل متفادين بسرعة حادث كان من شأنه أن يؤدى الى إزهاق أرواح وإتلاف أصول لممتلكات الهيئة.

ووصف " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم : "هذا التصرف من قيادة السكك الحديدية ، دليل قاطع على تغيير شامل فى نمط الادارة الرشيدة والحكيمة داخل مرفق السكك الحديدية، و تطبيقا لسياسات الفريق كامل الوزير وزير النقل، الذى جعل مبدأ العدالة وتطبيق القانون ومبدأ الثواب والعقاب هو السائد داخل وزارة النقل بجميع مؤسساتها وهيئاتها التابعة لها.

وكان رئيس الهيئة - خلال التكريم - قد سلم  شهادات التقدير لمساعد قائد القطار ورئيس اللجنة النقابية بسوهاج نيابة عن قائد القطار الذى حالت ظروفه الخاصة عن الحضور.

ووافق المهندس أشرف رسلان، على صرف حافز مادى لقائد القطار ومساعده نظير جهودهما، كما وجّه تهنئته للمكرمين متمنيًا لهم دوام التوفيق في عملهما، وداعيًا جميع العاملين بالهيئة للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة. 

وكانت سيارة نصف نقل قد اقتحمت خط السكة ما بين محطتى قنا والأشراف يوم الثلاثاء الماضى من مكان غير معد لعبور السيارات، وتصادف ذلك مع مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية الذي تمكن قائده من توقيفه قبل الاصطدام بالسيارة متجنبًا بذلك وقوع أية تلفيات أو إصابات.
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