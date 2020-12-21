جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية.. تبدأ 13 يناير

اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء ، جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الأول على مستوى المحافظة.

وكشف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن الامتحانات تبدأ للصف الرابع في ١٣ يناير .

وعن امتحانات المدارس الفنية فأنها تبدأ بالتوازى مع امتحانات النقل من بدايتها فى ١٣ يناير، وقد وجه محافظ الإسماعيلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده .





كما وجة محافظ الإسماعيلية لوكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.