جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسماعيلية.. تبدأ 13 يناير

اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الأول على مستوى المحافظة.
وكشف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن الامتحانات تبدأ للصف الرابع في ١٣ يناير.
وعن امتحانات المدارس الفنية فأنها تبدأ بالتوازى مع امتحانات النقل من بدايتها فى ١٣ يناير، وقد وجه محافظ الإسماعيلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده .
كما وجة محافظ الإسماعيلية لوكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.