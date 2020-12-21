ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بـ46 مليار جنيه| صناعة البرلمان تثمن خطة الحكومة لتحديث إشارات السكة الحديد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:56 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
Advertisements
فريدة محمد
ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطة الحكومة التى وضعتها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحديث والتطوير الشامل داخل مرفق السكك الحديدية مشيدًا بتأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن هناك تحديثًا لنظم الإشارات بالسكك الحديدية بطول 1800 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 46.8 مليار جنيه.

وقال " عامر " فى بيان اصدره اليوم ان هناك تحسنًا كبيرًا وملحوظًا فى اداء السكة الحديد بعد عمليات الاصلاح والتطوير التى تمت داخل هذا المرفق الجماهيرى والمهم مطالبا من الحكومة اعطاء اولوية لتطوير منظومة نقل البضائع داخل مرفق السكك الحديدية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر ان الاهتمام بتطوير قطاع نقل البضائع عبر السكك الحديدية سيعمل على تخفيف الضغط على نقل البضائع عبر الطرق البرية ويعمل على زيادة حركة التجارة بمصر.

وطالب المهندس محمد فرج عامر بسرعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبدال النظام الحالي "الكهربي القديم" بآخر إلكتروني حديث لزيادة عدد الرحلات يوميًا وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأكد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وهو ما يحقق عنصر الأمان بصورة كبيرة داخل مرفق السكك الحديدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة

برلماني: وزير النقل رسخ ثقافة اعتذار الحكومة للمواطنين بعد مشكلة تأخر القطارات

السكة الحديد: لا مساس بأسعار تذاكر نقل الركاب.. فيديو

للحد من الحوادث .. نائب يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشغيل الأنظمة الجديدة للقطارات

وزير النقل: 46.8 مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات بالسكة الحديد بطول 1800 كم

النقل تلاقى الثقافة في نهائي دوري الوزارات الأول للكرة الخماسية

ترشيحاتنا

أنباء قوية عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية