بـ46 مليار جنيه| صناعة البرلمان تثمن خطة الحكومة لتحديث إشارات السكة الحديد

ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطة الحكومة التى وضعتها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحديث والتطوير الشامل داخل مرفق السكك الحديدية مشيدًا بتأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن هناك تحديثًا لنظم الإشارات بالسكك الحديدية بطول 1800 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 46.8 مليار جنيه.





وقال " عامر " فى بيان اصدره اليوم ان هناك تحسنًا كبيرًا وملحوظًا فى اداء السكة الحديد بعد عمليات الاصلاح والتطوير التى تمت داخل هذا المرفق الجماهيرى والمهم مطالبا من الحكومة اعطاء اولوية لتطوير منظومة نقل البضائع داخل مرفق السكك الحديدية.





وأكد المهندس محمد فرج عامر ان الاهتمام بتطوير قطاع نقل البضائع عبر السكك الحديدية سيعمل على تخفيف الضغط على نقل البضائع عبر الطرق البرية ويعمل على زيادة حركة التجارة بمصر.





وطالب المهندس محمد فرج عامر بسرعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبدال النظام الحالي "الكهربي القديم" بآخر إلكتروني حديث لزيادة عدد الرحلات يوميًا وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.





وأكد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وهو ما يحقق عنصر الأمان بصورة كبيرة داخل مرفق السكك الحديدية.