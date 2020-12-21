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اقتصاد

غرفة الأثاث تستقبل سفير بيلاروسيا لبحث استيراد الأخشاب وتصدير منتجات أعضائها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:27 م
مصر و بيلاروسيا
مصر و بيلاروسيا
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ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات والأخشاب سيرجي ترينتيف سفير جمهورية بيلاروسيا، ودينيس ميليفكسي المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة.


تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في إمكانية توريد خامات الأخشاب البيلاروسية لاستخدامها في صناعة الأثاث المصري.


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وأكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والآثاث باتحاد الصناعات أن بيلاروسيا تعد من الدول الرائدة في مجال تنمية الغابات والأخشاب التي تمتاز بها وتم بحث إمكانية توريد الأخشاب إلى مصر ومصانع الاثاث، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر تحتاج الى زيادة في حجم الفرش والاثاث، وهو ما يعزز في زيادة توريد الأخشاب بالمواصفات والجودة والسعر المناسب للسوق المصري.



وأضاف أن التوسع في العلاقات الثنائية ستمتد حول زيادة التبادل التجاري في منتجات الأثاث المصرية وتصديرها للسوق البيلاروسي.


من جانبه قال سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرينتيف، إن علاقة الصداقة المتميزة بين رئيسي مصر وبيلاروسيا هي القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية، وإن ذلك سيكون انعكاسا ايجابيا على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين


واستعرض المستشار التجاري والاقتصادي للسفارة البيلاروسية دينيس ميليفكسي خلال اللقاء إمكانيات صناعة الأخشاب ومنتجاتها والمزايا التنافسية لتجارة الأخشاب.


وشهد اللقاء التواصل المباشر بين مسؤلي بورصة السلع العالمية البيلاروسية ومصنعي وتجار الأخشاب المصريين الحاضرين للقاء عبر تطبيق zoom.


وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرار ودوام التواصل للاستفادة من العلاقات الثنائية بين البلدين.

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