اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين 21 ديمسبر 2020، على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر44 نقطةً ليبلغ مستوى 12ر5588 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 79ر0 %.





وجرى تداول كمية أسهم بلغت 6ر214 مليون سهم تمت عبر 12021 صفقة نقدية بقيمة 10ر45 مليون دينار كويتي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر61 نقطةً ليبلغ مستوى 74ر4533 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 33ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر145 مليون سهم تمت عبر 5733 صفقة نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار .





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كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر36 نقطةً ليبلغ مستوى 47ر6122 نقطةً بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 07ر69 مليون سهم تمت عبر 6288 صفقة بقيمة 18ر33 مليون دينار .





وعلى صعيد آخر، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة اليوم الاثنين، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون، وتراجعت مؤشرات السوق في الدقائق الأولى لجلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر مؤشرها الرئيسي egx30 أكثر من 2% مسجلا مستوى 10656 نقطة.









وتوقع الخبراء مواصلة مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 10850 نقطة والمقاومة 11100 نقطة، وقالوا إن أول إشارة إيجابية للمؤشر لن تتحقق إلا بتجاوز الحد الأعلى للحركة العرضية 11000 نقطة، فيما يشير كسر الحد الأدنى للحركة العرضية لمواصلة التراجع لمستويات 10600-10500 نقطة.