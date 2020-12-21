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ديني

"سفراء الأزهر": الحكومة قامت بدور كبير في مكافحة الفساد منذ 2014

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:21 م
برنامج سفراء الأزهر
برنامج سفراء الأزهر
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محمد شحتة
استضاف برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" عبر صفحة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على "فيس بوك"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الدكتور محمد صالح، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، في لقاء تحت عنوان "جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفساد".

وقال هاشم إن الحكومة المصرية قامت بدور كبير في هذا الملف منذ 2014م، من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر كل قوى المجتمع، فهي تبدأ بدور الأسرة في تنشئة أبنائها، ثم تنشئة الطلاب في الجامعات، ثم الدور الفعال الذي لا بد أن تقوم به جميع مؤسسات المجتمع المدني. 

وأكدت الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والتي أدارت اللقاء، على أن المنظمة تساهم بالتوعية عن مخاطر الفساد، من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، كما تعمل على إعداد القادة، بالتعاون مع أكاديمية السادات، وأن المنظمة كمؤسسة مجتمع مدني تقف جنبًا إلى جنبٍ مع الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإشراك أعضاء هيئة التدريس بالبرامج المتنوعة؛ لنشر فكر الأزهر بصورته الوسطية بكفاءة، مصحوبًا بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارية.
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