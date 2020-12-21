"سفراء الأزهر": الحكومة قامت بدور كبير في مكافحة الفساد منذ 2014

استضاف برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" عبر صفحة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على "فيس بوك"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الدكتور محمد صالح، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، في لقاء تحت عنوان "جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفساد".





وقال هاشم إن الحكومة المصرية قامت بدور كبير في هذا الملف منذ 2014م، من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر كل قوى المجتمع، فهي تبدأ بدور الأسرة في تنشئة أبنائها، ثم تنشئة الطلاب في الجامعات، ثم الدور الفعال الذي لا بد أن تقوم به جميع مؤسسات المجتمع المدني.



