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ديني

وزير الأوقاف: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت.. ودورنا عمارة الدنيا بالدين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:22 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودورنا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات، اليوم الأحد، إن دور العلماء البلاغ وليس الهداية ولا الحساب فأمرهما إلى الله تعالى، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

وأضاف: وسنعمل من خلال التدريب المشترك على تعظيم المصالح المشتركة، ونؤكد على أن مناهج الفهم والتفكير هي الأساس في جميع دوراتنا التدريبية وليس الحفظ والتلقين، كما أننا نعمل على نشر سماحة الإسلام وإحلال السلام العالمي، وعلى تعزيز الحريات الدينية، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، ونعزز مبدأ المواطنة المتكافئة.

وواصل: إن العلاقة بين مصر والسودان تلاحم وتوافق فالبلدين شعب واحد نصفه في شمال الوادي والنصف الآخر في الجنوب،  فكل ما يحدث في السودان له صداه في مصر والعكس ما يحدث في مصر له صداه في السودان، والمناخ الآن مواتٍ لعودة متانة هذه العلاقة. 

بدروه، أفاد الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، بأن زيارته لمصر على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، تأتى فى إطار العلاقات المصرية السودانية الوطيدة والعميقة على مر التاريخ سواء العلاقات الدينية أو التاريخية والجغرافية والعمق الاقتصادى والسياسى والدينى، مشددا على أن بلاده تسعى إلى جانب مصر لمحاربة التطرف والتشدد.

وأردف: «نعمل على تعزيز السلام بين الشعبين والبلدين والحريات الدينية ومبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف وتعزيز مبدأ المواطنة».

وأشاد الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، بما شاهده من تطور في تجربة الأوقاف المصرية الرائدة سواء فى مجال التدريب، أم فى مجال نشر الفكر الوسطى، أو فى مجال إدارة الأوقاف، مؤكدًا عمق العلاقات القوية المتينة بين الشعبين المصرى والسودانى.



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