وزير الأوقاف: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت.. ودورنا عمارة الدنيا بالدين

في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات، اليوم الأحد، إ

ن دور العلماء البلاغ وليس الهداية ولا الحساب فأمرهما إلى الله تعالى، ولن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.