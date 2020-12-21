الإسلام فن صناعة الحياة .. وزيرا الأوقاف المصري والسوداني:المناخ الآن مواتٍ لعودة متانة العلاقة بين البلدين.. لن يستطيع أحد التفريق بين شعبين يجمعهما نيل واحد .. وخطابات التفجير لا تمت للدين بـ صلة

جمعة:

- المناخ الآن مواتي لعودة متانة العلاقة بين البلدين

-لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

مفرح:

- لا يمكن لأحد التفريق بين شعبين يجمعهما نيل واحد

- الحفاظ على الوطن فعلا أحد أهم مقاصد الدين





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن العلاقه بين مصر والسودان تلاحم وتوافق فالبلدان شعب واحد نصفه في شمال الوادي والنصف الآخر في الجنوب فكل ما يحدث في السودان له صداه في مصر والعكس ما يحدث في مصر له صداه في السودان، والمناخ الآن مواتٍ لعودة متانة هذه العلاقة.







وأضاف جمعة خلال الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر بحضور وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والسفير اسوداني بالقاهرة محمد بن الياس ان التدريب بالأكاديمية يهدف إلى البناء العام للشخصية ولكن تطور الأمر وأصبح البناء ثقافيا واجتماعيا وإلكترونيا وأشركنا الواعظات في مجال التدريب .







وفيما يخص المنهج العام قال جمعة أن التدريب يقوم على ترسيخ سماحة الإسلام وكل اهل العلم أجمعوا على أن الفقه هو التيسير بدليل أما الجماعات المتطرفة يرون أن التشدد هو التدين.





وأوضح أن دورنا البلاغ وليس الحساب والهداية لافتا إلى أن المحور الثاني في التدريب هو أن مصالح الأوطان من مقاصد الأديان فالجماعات المتطرفة لا يعترفون بالأوطان فالدين لا ينجح الا في بلد مستقر.





وقال لن يحترم الناس ديننا الا اذا احترمنا ديننا ووطننا .





أما المحور الثالث فهم مقاصد الدين فهما صحيحا فالعلم من المهد الى اللحد لافتا الى ان الزهد ليس بالملابس الممزقة ولا بالفقر المدقع، فالجماعات المتطرفة دأبت على الفساد والإفساد والتخريب فالاسلام فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت .





ومن جانبه قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن الدورة التدريبية التي تستضيفها وزارة الأوقاف في مصر لأئمة السودان تأتي لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين مصر والسودان ، لافتا الى أن هذا التدريب تأصيل للوسطية بين جميع الأئمة وهو الذي يجب أن نركز عليه في جميع الدول العربية لمواجهة أفكار المتطرفين.





وأضاف وزير الأوقاف السوداني، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح الدورة التدريبية بأكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر أن خطاب الكراهية هو خطاب حادث تنبأ به النبي وحذر منه وقال إن الدين يسر والقرآن حذرنا من الغلو والتطرف ووضع القرآن مبادئ عامة للابتعاد عن هذا التطرف".





وتابع مفرح : التنوع في خلق الإنسان والكون مبدأ وضعه الله تعالى فيجب أن نستغل هذا التنوع في احترام ثقافات المجتمعات ولا ينبغي ان يكون هذا التنوع جالبا للازدراء والفتنة . حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل هذا التنوع قوة ناعمة بين الصحابة".





وقال إن خطابات التفجير والقتل لا تمت للدين بصلة وعلى الانسان البلاغ في الدعوة وليس هداية الناس فما علينا الا البلاغ فقط .





واستدل وزير الأوقاف السوداني بحديث الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي الذي ناقش فيه أحد الشباب المتشددين وسأله قائلا: لو أن شابا فجر نفسه في نفسه في تجمع ناس قي ملهى ليلي فما مصير هؤلاء قال الشاب المتشدد: "مصيرهم النار أما الذي فجر نفسه مصيره الجنة".





وتابع:"يجب أن نحرص على إبلاغ الدعوه بالحسنى فلا إكراه في الدين كل شخص له حرية في اختيار دينه، فلا يزكي احد نفسه على الأخري.





وشدد مفرح على أنه لا يمكن لأحد أن يفصل بين شعبي مصر والسودان أهدافنا الاستراتيجيه مع مصر واحدة كما لا يمكن لاحد أن يفصل بين بلدين يجمعهما نيل واحد،ونستهدف تعزيز الشراكة ومحاربة التطرف وتعزيز مبدأ المواطنة التي هي اساس الحقوق والواجبات وكذلك تعزيز تجديد الخطاب الديني .





وطالب وزير الأوقاف السودانى المتدربين من الائمة في مصر والسودان بتناول ما يتحصلون عليه في الدورة التدريبية،قائلا:"كما تحصلتم عليه انقلوه للناس بالحسنى حتى نؤصل للوسطيه والصورة الجيدة للإسلام .





ومن جانبه أكد السفير محمد إلياس محمد اسفير السودان بالقاهرة ، اننا نؤسس لشراكة استراتيجية بين الخرطوم والقاهرة ، مؤكدا أن العلاقة السودانية المصرية فريدة في نوعها لا تشبهها علاقة أخرى ، وهي علاقة ذات خصائص قوية ومتميزة .





وأضاف الياس ، كما أن أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ذات آفاق واسعة , والبلدان الشقيقان قادران على بناء كتلة لا شبيه لها تسهم في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار للبلدين الشقيقين , كما أكد على وجود اتساق كبير بين البلدين .





ومن ناحيته قال الدكتور عبد الرحيم ادم سليمان رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان، إن لي ارتباطا وحبا قديما يربطني بجمهورية مصر العربية ، فكنت استمع كثيرا لإذاعة صوت العرب ، و بدأت زيارتي لمصر في أوائل التسعينيات وزرت العديد من المدن المصرية.



وأضاف سليمان ، خلال كلمته في افتتاح دورة تدريب الأئمة السودانيين بأكاديمية تدريب الأئمة : " نحن مطالبون بتجديد الخطاب الاسلامي ومن بين الأشياء التي يغفلها الخطاب الديني الاهتمام بالمرأة ، نحن نقول إن إدارة البيت من الداخل اهم من ادارة المجتمع.







واختتم حديثه اشكر وزير الأوقاف المصري، الذي اعد لنا لقاءات مع المفتي والبابا حتى نتبادل وجهات النظر.