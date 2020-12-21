ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تشمئز منه الفطرة الانسانية .. مصر تدين حادث الذبح الإرهابي في تونس

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:36 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
Advertisements
محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.

وأعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر لتونس الشقيقة ولأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم. 

وأكدَّ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر إذ تجدد استهجانها الشديد لمثل تلك الأعمال الإجرامية التي تشمئزُّ منها الفطرة الإنسانية، فإنها لتؤكد وقوفها الكامل مع تونس الشقيقة فيما تتخذه من تدابير لاستئصال آفة الإرهاب البغيضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية