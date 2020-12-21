تشمئز منه الفطرة الانسانية .. مصر تدين حادث الذبح الإرهابي في تونس

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، بأشد العبارات حادثة الذبح الإرهابية الوحشية لمواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية على أيدي مجموعة إرهابية.





وأعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر لتونس الشقيقة ولأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.



