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محافظات

محافظ دمياط تكتشف قمامة متراكمة في كفر البطيخ: لو تكررت سأحاسب المقصر فورا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى مدينة كفر البطيخ، تابعت خلالها أعمال رفع تجمعات القمامة الموجودة أسفل الكوبرى العلوى بالمدينة.

حيث أصدرت المحافظ توجيهات مشددة إلى الأستاذ متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالالتزام التام بتوريد كميات القمامة التى يتم تجميعها بصفة دورية إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لذلك.

وشددت عوض، على عدم تجميع القمامة في أي منطقة نظرًا لما تمثله من خطورة على البيئة والمواطنين..

هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة، والتصدي لكافة المخالفات و رفع الإشغالات، مؤكدة أيضًا أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم محاسبة المقصرين فورًا.

كانت قد عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدة اجتماعات متصلة على مدار أربع ساعات، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أ. رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط و كفر البطيخ و كفر سعد و فارسكور ومدينة ميت أبو غالب وكذا رؤساء القطاعات الخدمية و مدير مديرية الطرق وأيضًا مديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و التخطيط و الميزانية و الشئون القانونية بالديوان العام ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية. 

حيث تابعت المحافظ خلال اجتماعها مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن كلا على حده، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ببعض المناطق، وكذلك المشكلات والمعوقات و التحديات المطروحة خلال هذه الفترة و آليات تذليلها لاستكمال جميع الأعمال بالمشروعات والعمليات، وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا، كما تم استعراض لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة العام المالى الحالى و عمليات الرصف ورد الشئ لأصله بما تتضمنه من إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار ، إذ أكدت الدكتورة منال عوض على جميع الأجهزة  بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لهذه الأعمال وإتمامها وفقًا لبنود الخطة.

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محافظ دمياط تكتشف قمامة متراكمة في كفر البطيخ: لو تكررت سأحاسب المقصر فورا
محافظ دمياط تكتشف قمامة متراكمة في كفر البطيخ: لو تكررت سأحاسب المقصر فورا
محافظ دمياط تكتشف قمامة متراكمة في كفر البطيخ: لو تكررت سأحاسب المقصر فورا
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