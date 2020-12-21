لطلاب اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة .. كيفية الحصول على الخدمات الصحية .. و موعد طرح جدول امتحانات نصف العام

* عميد اقتصاد وعلوم سياسية يكشف تفاصيل انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية . * خدمات صحية لطلاب اقتصاد وعلوم سياسية بالمجان









انطلقت اليوم جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يشهد ماراثون الانتخابات الطلابية هذا العام إقبالا كبيرا من جانب الطلاب بجميع كليات الجامعة.



وشددت إدارة الجامعة، على الالتزام بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون التحيز لأحد على حساب آخر، ومنع الدعاية الحزبية أو الدينية أو السياسية.









ولذلك ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، عن تفاصيل انتخابات اتحاد الطلاب للعام 2020-2021 .





وقال محمود السعيد، خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان الانتخابات تجرى بشكل طبيعى ولا يوجد هناك اى عقبات تواجه الطلاب اثناء عملية الانتخاب، وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات الاجترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وفى حالة التعادل فى الاصوات ستتم الاعادة غدا.









وفى نفس السياق ، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول واعداد جداول الامتحانات للعام الدراسى 2020-2021.





وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية ستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول بداية من يوم 16 يناير القادم ، كما ستعد جداول الامتحانات لجميع الفرق خلال الاسبوع القادم .





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وأضاف أن كيفية إجراء الامتحانات متوقف على حسب الدكتور الخاص بكل مادة وكذلك طبيعية المواد والمقررات التي يدرسها الطلاب ، فهناك العديد من المواد التي يتم إقامة الامتحانات الخاصة بها (أونلاين) والعديد من المواد الأخرى التي تقام الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية مثل الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب في الكلية لإقامة الامتحان الخاص به .





وأوضح أنه لا يوجد تغيير في شكل الامتحانات ، حيث يكون هناك بعض المواد التي ستكون الأسئلة الخاصة بها اختياريا أو ضع علامة صح أو خطأ بجانب الأسئلة المقالية ، فطريقة وضع الأسئلة يرجع إلى طبيعة المقررات والمناهج والبرامج الدراسية التي يدرسها الطلاب .





وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة ، ومنع دخول الطلاب إلى مقر الكلية دون ارتداء الكمامات وكذلك عدم السماح بالتكدسات والتجمعات الطلابية مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب ، وضرورة استمرار حملات التوعية من الجهات المختصة للتوعية بهذه الاجراءات والتحذير من التهاون بها ، لأن السبب الرئيسي لمعاودة زيادة مؤشرات الإصابات مرة أخرى هو استهتار الكثير بالتدابير الوقاية وعدم الالتزام بها .









كما كشف الدكتور محمود السعيد ، عن الخدمات الصحية التي يحصل عليها الطالب .





وقال الدكتور محمود السعيد ، ان هناك عددا كبيرا من الخدمات الصحية التي يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الكارنية الجامعي بجميع المستشفيات الجامعية و القصر العيني .





أكد " السعيد " ، على ان الطلاب يحصلون على هذه الخدمات بدون مقابل مادى ، كما ان الطلاب الذين يعانى من اعراض صحية يتم تحويله الى العيادات الموجودة بالجامعة .







