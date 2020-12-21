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الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفرالشيخ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم


بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأمس الأحد 20 ديسمبر، تدريب دفعة جديدة من المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة كفرالشيخ، والتي قوامها 190 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، حيث يستمر التدريب لمدة 20 يومًا بالمحافظة.
 
تعُد محافظة كفرالشيخ ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة، حيث تم تخريج خلال الفترة الماضية 191 موظف، وتسعى المبادرة إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.
 
ويُذكر أن "المسئول الحكومي المحترف" هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.

 
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفرالشيخ
الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفرالشيخ
الوطنية للتدريب: بدء تدريب دفعة جديدة من مبادرة "المسئول الحكومي المحترف" بكفرالشيخ
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