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قفزة فى إصابات كورونا.. نواب: تخلى المواطنين عن الإجراءات الاحترازية السبب.. ويجب عدم الاستهتار بتعليمات الحكومة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
صحة البرلمان: 
3 أسباب وراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

نائب:
القفزة فى عدد الإصابات بكورونا بسبب استهتار المواطنين

برلماني يناشد المواطنين: 
تجنبوا التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي


أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم إلتزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتشار التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين ، كما أشاروا إلى ضرورة إتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى لا يتفاقم الوضع وتزيد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا ، كما أوضحوا أن هناك  بعض المواطنين وجد ان نسبة الشفاء من فيروس كورونا تعدت 94 % ، ما جعل لديهم طمأنينة بأن الذى سيمرض بهذا الفيروس لن يموت.


فى البداية قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا له أسباب بيئية أبرزها أن الموجة الثانية من الفيروس بدأت فى فصل الشتاء، ما يساعد على انتشار الفيروس حتى فى الإنفلونزا العادية.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أسبابا ثقافية تتعلق بإرتفاع الإصابات بفيروس كورونا وهى إلتزام المواطنين بشكل كبير بالإجراءات الإحترازية فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، وأصبح عدد كبير منهم لا يطيق البقاء بالمنزل لأكثر من عام ، خاصة أن ذلك سيحرمهم من رزقهم ومنهم العاملون فى المعمار والمقاهى.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: هناك  بعض المواطنين وجد ان نسبة الشفاء من فيروس كورونا تعدت 94 % ، ما جعل لديهم طمأنينة بأن الذى سيمرض بهذا الفيروس لن يموت.

وقال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن القفزة فى عدد الإصابات بفيروس كوورنا جاء بسبب حالة الاستهتار التى عليها المواطنين نتيجة عدم إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لازال هناك حالة من الزحام بين المواطنين وعدم ارتدائهم الكمامات ، على الرغم  من تعليمات الحكومة بضرورة إتباع التدابير الإحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه على المواطنين ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى لا يتفاقم الوضع وتزيد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم إلتزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتشار التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأشار  إلى أنه في ظل عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية فإننا نجد العالم كله يواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي تعتبر أعنف من الموجة الأولى وأكثر انتشارًا.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة أن تكون حريصة على الحفاظ على صحتها ، خاصة في ظل حرص الحكومة على توفير مستشفيات العناية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا ضرورة عدم الاختلاط بين المواطنين والحرص على ارتداء الكمامة  وغسل اليدين.

وكانت  وزارة الصحة والسكان،قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.
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