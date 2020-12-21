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أخبار البلد

إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أطلقت منطقة الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس رمضان عبدالحميدرئيس المنطقة ، التيار الكهربائى على محطة محولات "جمصة" بمحافظة الدقهلية  ، جهد  ٢٢٠ / ٦٦/ ١١ كيلو فولت بقدرة ( ٢×٢٢٠ميجا فولت أمبير) بمشاركة وتنفيذ شركة سيان الصينية.

ياتى ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات وتطوير القطاعات المختلفة وطبقًا لأحدث التكنولوجيا للرؤية المستقبلية لرفعة وتقدم مستوى الاداء.

وجاءت أعمال التنفيذ وإطلاق التيار بناء على توجيهات المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس الادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية.
إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية
إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية
إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية
إطلاق التيار الكهربائي على محطة جمصة بالدقهلية
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