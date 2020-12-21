منال عوض تبحث تجهيزات إقامة معرض الأثاث "صنع فى دمياط" بمدينة نصر

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم الاستعداد الخاص بإقامة الدورة الخامسة من معرض الأثاث "صنع في دمياط" بأرض المعارض بمدينة نصر.





وأوضحت عوض، أنها قد عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن مع حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة الخامسة من معرض الأثاث "صنع فى دمياط " بأرض المعارض بمدينة نصر ومناقشة كل التفاصيل الخاصة بالعارضين الذين سيشاركون في المعرض من صناع الأثاث بدمياط.





وأشارت عوض، إلى أنه تم مناقشة تحديد ميعاد إقامة المعرض وأسعار الباكيات البالغ عددها ٦٤ باكية على مسطح دورين، وتابعت أن المعرض من المقرر أن يأتى المعرض بمشاركة مدينة الأثاث والغرفة التجارية وعملاء جهاز تنمية المشروعات وأيضًا الصناع بمحافظة دمياط.





منوهة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة تحرص دومًا على إقامة هذه المبادرات لخلق آفاق تسويقية جديدة للصناع واستعادة المنتج الدمياطى لمكانته بخريطة الصناعة المحلية، كما أكدت أنه سيتم الإعلان قريبا عن ميعاد إقامة المعرض.





الجدير بالذكر، أن معرض صنع في دمياط هو استكمالا لسلسلة المعارض المدعمة التى تفتحها محافظة دنياط على مدار الأعوام الماضية تحت عنوان" صنع في دمياط " لعرض الاثاث الدمياطى ،بأرض المعارض بمدينة نصر،و إن سلسلة معارض " صنع في دمياط "، تأتي ضمن خطة المحافظة والاستراتيجية التي تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار صناع الأثاث وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض.





كما تضافر الجهود بين كل أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعه ومدينة الأثاث بشطا ستكون بمثابة الطفرة الاقتصادية التى ستنعش الاقتنصاد المصري وستعيد لصناعه الأثاث للصدارة مرة أخرى.



