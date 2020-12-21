بسبب سلالة كورونا الجديدة..الأردن يعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين





أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأثنين، تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين، على خلفية تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.





وأعلنت عدة دول تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا.





وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة.





وأضاف “علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي”.





وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى بنسبة 70%. وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدانمارك وهولندا وأستراليا.





حظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.





ومن المقرر، يعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.





وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.



