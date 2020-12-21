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رياضة

خالد أوتشو يقترب من تشكيل المقاصة الأساسى خلال مواجهة طلائع الجيش

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:58 م
خالد أوتشو
خالد أوتشو
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عمرو الحلواني


استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على الدفع بالأوغندى خالد أوتشو فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة .

ويلتقى مصر للمقاصة مع طلائع الجيش غدا الثلاثاء بملعب جهاز الرياضة فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

وشهدت الأيام الماضية تجهيز اللاعب الأوغندى أوتشو للدفع به فى تشكيل المقاصة بعد عودته من أجازة مطولة قضاها فى بلاده .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الطلائع من أجل الفوز بالمباراة والعودة سريعا إلى الطريق الصحيح بعد تلقى هزيمتين فى المباراة الأولى والثانية للفريق بمسابقة الدوري.

 

وحرص إيهاب جلال على عقد المزيد من الجلسات المعنوية مع لاعبيه وأكد ثقته فى قدراتهم رغم البداية غير الجيدة للفريق بمسابقة الدوري مطالبا بالفوز على الطلائع وحصد نقاط المباراة الثلاث.

 

وفى هذا السياق، أصبحت فرص أحمد مودى مدافع الفريق صعبة فى المشاركة مع المقاصة خلال المباراة المقبلة بسبب معاناته من شد عضلى قوى تعرض له خلال مباراة إنبي.

ويعد غياب مودى مؤثرا على المقاصة فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق نتيجة القدرات البدنية والفنية الجيدة التى يمتلكها اللاعب.

 

وكان المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية  عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق.

 

وأكد "عبد الخالق" على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.

 

 

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