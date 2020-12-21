محافظ القاهرة: جولات مفاجئة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع كفاءة النظافة بكل شوارع العاصمة مما كان له مردود إيجابى كبير بين المواطنين.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور.





وأكد محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد قيامه بجولات مفاجئة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كل المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها.





وطالب محافظ القاهرة مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية مشيرًا إلى أن التشديد فى تطبيق قواعد الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية فى المدارس، أسهم فى السيطرة على انتشار الفيروس.





وطالب محافظ القاهرة كل إدارات المحافظة والأحياء باستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم مؤكدًا ضرورة أن تكون أبواب كل المسئولين مفتوحة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

