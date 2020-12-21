بسبب إريال تليفزيون.. مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث فى شبين القناطر

لقى مزارع مصرعه اليوم إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب إريال تلفزيون فى قرية تابعه لشبين القناطر بمحافظة القليوبية بعد أن اشتبكت قدماه بالجلباب الذى يرتديه وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.











تم اخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى أن المتوفي كان يقوم بتعليق "إريال للتليفزيون" أعلى سطح منزله بالطابق الثالث وأثناء وقوفه على حافة السطح اشتبكت قدماه بالجلباب الذى يرتديه وسقط على الأرض وتوفى فى الحال وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



من ناحية اخرى نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض تغيب فتاة تبلغ من العمر 17عاما مقيمة بقرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية.



وأوضحت التحريات، أن الفتاة أصيبت بحالة نفسية بسبب عدم قدرتها علي استيعاب دروسها في الثانوية الأزهرية وضغط والدها عليها للمذاكرة فقررت ترك المنزل حيث خرجت ولم تعد حتي تم العثور عليها، تحرر محضر بالواقعة وجري تسليمها لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها.



كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه بلاغا بتغيب الطالبة "يمنى ط ح" بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بقرية الخرقانية التابعة للمركز، وبسؤال والد المتغيبة أكد أنها كانت بأحد دروس الفقهية بالقرية وانتهت منه برفقة زملائها فى حوالى الساعة السادسة مساءً وقامت بتصوير بعض المذكرات إلا أنها عقب هذا التوقيت اختفت ولم تعد.



وأضاف أن ابنته تركت الهاتف المحمول قبل الذهاب للدرس وبعدها اختفت موضحا أنه لم يكن هناك أى خلاف معها إلا حرصه على حثها للمذاكرة نظرا لثقل المواد التى تدرسها بالثانوية الأزهرية على عكس مثيلتها العامة.





وتمكنت أجهزة الامن من تحديد مكان المتغيبة التي تركت المنزل بعد إصابتها بحالة نفسية بسبب أزمتها مع المذاكرة والتحصيل وتعهد والدها بحل المشكلة وحسن رعايتها.



تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ح.ا.خ" 60 عاما مزارع، جثة هامدة إثر سقوط من علو.