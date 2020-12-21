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طارق الدسوقي: 200 جنيه أول أجر لي عن فيلم العار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:30 م
الفنان طارق الدسوقى
الفنان طارق الدسوقى
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البهى عمرو
قال الفنان طارق الدسوقى، إن أول أجر له كان 200 جنيه عن عمله في فيلم العار، مع الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبد العزيز والفنان الكبير حسين فهمى والفنانة إلهام شاهين ونجوم كبار.

وأضاف الدسوقي، خلال حواره ببرنامح "حلو الكلام" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية منال سلامة، أنه خلال عمله كطالب كان يحصل على 75 جنيها، وأكدت الفنانة منال سلامة أنها هى الأخرى كانت تحصل على 150 جنيها بعد التخرج.   

ولفت إلى أنه عمل أمام عمالقة كبار مثل شادية ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمى وإلهام شاهين، مشيرا إلى أن شادية من أعظم الممثلات التى قامت بعمل أفلام عبقرية، موضحًا أنه سعيد بالعمل أمام العظيمة شادية.

وأوضح أن شادية كانت أما لـ جميع من يعمل معها مثل الفنان هشام سليم وناصر سيف ويسرا، وإلهام شاهين.

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