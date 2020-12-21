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مرأة

وداعًا للشخير.. دراسة تكشف عن أفضل وضعية للنوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:45 م
دراسة تكشف عن أفضل
دراسة تكشف عن أفضل وضعية للنوم
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حياة عبد العزيز
هناك أكثر من وضعية للنوم، ويميل بعض الأشخاص الى عدة طرق، حيث يفضل البعض وضعية الجنين، بينما يجد البعض الآخر الراحة القصوى في النوم على جانبيهم.

 لا يؤثر وضعك المفضل للنوم على جودة نومك فحسب، بل يؤثر أيضًا على تنفسك ووقفتك، هذا هو السبب الذي يجعل من يشخرون بحاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص بشأن وضع نومهم حيث توجد وضعية واحدة يمكن أن تزيد من متاعبهم في الليل.

وفقًا للبيانات، يؤثر الشخير على حوالي 2 مليار شخص حول العالم، ويتجاهل معظم الأشخاص هذه الحالة معتبرين أنها عادة نوم عادية، والحقيقة هي أن الشخير الشديد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وحتى النوبات القلبية.

يبدأ الشخص بالشخير عندما تهتز الممرات الهوائية العلوية، وخاصة الحلق والممر الأنفي، من تدفق الهواء المضطرب أثناء التنفس أثناء النوم. الشخص الذي يشخر كثيرًا إما لديه الكثير من أنسجة الحلق والأنف أو الأنسجة المرنة، والتي تكون أكثر عرضة للاهتزاز، يمكن أن يؤدي وضع لسانك أيضًا إلى الشخير، يمكن أن يزداد شخيرك ليلًا سوءًا في حالة احتقان الأنف مثل البرد والحساسية.

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وأكد الباحثون عبر موقع "timesofindia"، أن الشخير أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يحبون النوم على ظهورهم، ويحدث ذلك لأن مجرى الهواء أكثر عرضة للانهيار بسبب عوامل خارجية وداخلية. يمكن للجاذبية أن تحول هذه الأنسجة إلى الحلق، مما يمنع تدفق الهواء الحر، ويمكن أن يرتخي اللسان والحنك الرخو أيضًا في مؤخرة الحلق، مما يتسبب في حدوث اهتزاز، قد تحتاج أيضًا إعاقة تدفق الهواء والاختناق واللهاث إلى توقف التنفس أثناء النوم، يساعدك النوم على الجانبين على التنفس بشكل أفضل والحصول على نوم عميق في الليل.

وأثبتت الدراسة، أن النوم على الجانب أفضل، فإن التحدي الأكبر هو الحفاظ على وضع النوم بمجرد أن تنام بسرعة، قد تنام على جانبك عندما تضرب السرير، ولكن بمجرد أن تنام، من الصعب التحكم في نفسك من تغيير الوضع أو عدم النوم على الظهر ومع ذلك، هناك بعض الطرق للحفاظ على وضعية نومك وتعلم النوم على الجانبين. 



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