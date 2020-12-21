إحالة أوراق قاتل زوجته ببنها للمفتي

قضت جنايات بنها بإحالة أوراق مزارع إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في حكم الإعدام بتهمة قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد وحددت جلسة الثالث من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.











ترجع وقائع القضية إلى تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بقيام "ع.أ.م" مزارع بقتل زوجته المجني عليها "ش.أ" وتمكن المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنا منه علي خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع مجهول.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس "إيشارب" لإزهاق روحها.



وتحرر محضرا بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته بأن عقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس حتي أزهق روحها.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد ابو الفتوح حبص وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.