إنجاز بحثى لأستاذ بعلوم طنطا.. استخدم السيليكا فى مقاومة الآفات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

قام الدكتور محمد حسين الشتيحى، المدرس بكلية العلوم بجامعة طنطا بنشر بحث في دورية نيتشر نانوتكنولوجى Nature Nanotechnology العالمية ذات معامل التأثير 31، بعنوان "تحسين مقاومة الأمراض في نباتات الأرابيدوبسيس بإستخدام جزيئات السيليكا النانوية".









ويعد البحث أحد الأبحاث التطبيقية ونواه لأبحاث وتطبيقات جزيئات السيليكا النانوية على نطاق أكبر باستخدام المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية مثل القمح والذره والشعير.





وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، قيام الباحث بدراسة تأثير جزيئات السيليكا النانوية في مقاومة الآفات وتحفيز مناعة النباتات وبالتالي تقليل استخدام المبيدات الضارة لصحة الإنسان والبيئة المحيطة مما ينعكس أيضًا على زيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية الهامة التي تمثل القيمة الكبرى للأمن الغذائي العالمى.









وأوضح الدكتور الشتيحى، أن البحث استغرق أكثر من عامين فى الفتره من 2018/9/1 حتى 2020/4/1، وأجرى خلال مهمة علمية نفذها بكلية العلوم بجامعة فريبورج بدولة سويسرا بالتعاون مع معهد ادولف ميركل للناتكنولوجى بذات الجامعة.





وأضاف أن نبات الارابيدوبسيس هو مودل يتم استخدامه فى جميع المعامل المهتمه بفسيولوجيا ومقاومة الأمراض والآفات فى النباتات، حيث إن جميع جيناته معرفه ويتميز بسرعة إجراء التجارب عليه وذلك قبل اجراء نفس التجارب على النباتات الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية مثل القمح والذره، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون فى المستقبل القريب لدراسة تأثير جزيئات السيلكا النانوية على تلك النباتات ذات الأهمية الاقتصادية.