بسبب طفرة كورونا.. هبوط أسعار النفط اليوم الاثنين

هبطت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، إذ تسببت طفرة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.





وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل ثلاثة بالمئة، إلى 50.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، بعد زيادة 1.5 بالمئة، وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس يوم الجمعة.





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وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار للبرميل، أو2.9 بالمئة، إلى 47.68 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا 1.5 بالمئة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير.





وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي للسمسرة في السلع الأساسية إن "سوق النفط اتخذت منحى إيجابيا الشهر الفائت أو نحو ذلك، متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيحيي النمو العالمي، لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس".





وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو، إذ لا يزال المنتج يواصل العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر .





وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين 6 ملايين و7 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.



