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برلمان

صحة البرلمان: 3 أسباب وراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا له أسباب بيئية أبرزها أن الموجة الثانية من الفيروس بدأت فى فصل الشتاء، ما يساعد على انتشار الفيروس حتى فى الإنفلونزا العادية.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك أسبابا ثقافية تتعلق بإرتفاع الإصابات بفيروس كورونا وهى إلتزام المواطنين بشكل كبير بالإجراءات الإحترازية فى الموجة الأولى لفيروس كورونا، وأصبح عدد كبير منهم لا يطيق البقاء بالمنزل لأكثر من عام ، خاصة أن ذلك سيحرمهم من رزقهم ومنهم العاملون فى المعمار والمقاهى.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: هناك  بعض المواطنين وجد ان نسبة الشفاء من فيروس كورونا تعدت 94 % ، ما جعل لديهم طمأنينة بأن الذى سيمرض بهذا الفيروس لن يموت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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