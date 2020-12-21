أخبار التوك شو ..وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة التكنولوجية ببني سويف ..رئيس لجنة كورونا يطمئن المصريين على اللقاح: "عمرنا ما هنكون فيران تجارب"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير الآتي:









قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن جولته بالمحافظة تستهدف زيارة المؤسسات العلمية، بالمحافظة، من ضمنها جامعة بني سويف الحكومية، ومعهد القدرات الخاصة، منوهًا بأن الدولة المصرية حريصة على دعم كافة المؤسسات العلمية، بكافة أشكالها.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يفتتح اليوم الجامعة التكنولوجية، بالمحافظة، والتي كانت حلم كبير، استطاعت الدولة المصرية تحقيقه في عامين فقط.









أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،أن مصر واللجنة العلمية لمكافحة كورونا على تواصل دائم مع كل الدول العربية، موجها الشكر لدولة الامارات الشقيقة على مجهوداتها معنا وما اهدتنا إياه من اللقاح.









قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الاجراءات السابقة التي اتبعتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا في العالم كله، لم تحقق المرجو منها، معقبا: "معملتش حاجة والفيروس انتشر".





لفت إلى ان العالم كله اتخذ مثل هذه الإجراءات التي قللت نوعا ما لفترة ولكن لم تمنع انتشار الفيروس، فليس هناك قواعد لمن قام باتخاذ إجراءات فنجت او الدول التي لم تقم بعمل اي نوع من الإجراءات خسرت الكثير مثل السويد والبرازيل، والجدير بالذكر وعلى سبيل المثال المملكة الأردنية التي كانت تسجل صفر إصابات بكورونا، ولكنها سجلت أرقامًا ضخمة في وقت قليل جدًا.









قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن مشروع "مصر بلا غرقى"، من المشروعات المهمّة التي نالت اهتماما كبيرًا من القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الطموحة من الوزارة.





ولفت الدكتور أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية لـفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تعمل على تدشين حملات للإنقاذ، والإنعاش القلبي، لإنقاذ أي غريق محتمل، على الشواطئ المصرية.









قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، بطب الزقازيق، إنه وحتى الآن لم يتم اكتشاف التفاصيل العلمية الدقيقة، الخاصة، بالسلالة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أنه غير قادر على تفسير سبب عدم إفصاح كبير المستشارين في بريطانيا عن ظهور السلالة الثانية من كورونا، على الرغم من إفصاحه أنها بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي.





ولفت عبد اللطيف المر، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز"، إلى أن السلالة الثانية من فيروس كورونا، غير متوقع حتى الآن نتائجها بالعالم، موضحا أن ما يخص السلالة الثانية، شيء علمي بحت، ولا يجب أن يخرج للإعلام، لأنه مدمر اقتصاديا.









قال المهندس محمد سامى المتخصص فى التطوير العقاري، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات التنموية، لافتا إلى أنه خلال الـ5 سنوات الأخيرة شهدت شبكة طرق بمصر تقدما كبيرا لم يحدث في العالم، موضحًا أن مصر انتقلت من المركز الـ 118 لـ 28 عالميًا فى مجال تطوير الطرق أى قفزت حوالى 90 مركزًا عالميًا.





وأضاف محمد سامى، خلال حواره ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن مصر فى عام 2015 كانت تحتل المركز الـ 118 ولكن بعد اهتمام الرئيس السيسي بالطرق حدث ما لم يحدث من قبل، وأن مصر حصلت على جوائز كثيرة فى مجال الطرق، وذلك بعد تحقيق هذا التقدم العالمي.









أكدت الدكتورة نهى عاصم ، مستشار وزيرة الصحة للبحوث ، أن وزارة الصحة تحرص على أمان اللقاح ، في المقام الأول ، وخاصة الآثار الجانبية للقاح ، معقبة : " غير مقبول وجود أية آثار جانبية للقاح تضر الأشخاص السليمة " .





وأوضحت نهى عاصم ، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن وزارة الصحة تتقبل الأثار الجانبية للأدوية الأخرى ، لأن لها مفعول مضمون ، ولكن اللقاح ليس مضمون فعاليته بنسبة 100% " .









عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا ، لـ المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، وهي أول سيدة تتقلد منصب سكرتير عام مساعد، بمحافظات الصعيد، بعد مسيرة من العمل المتميز، كأول رئيس مدينة، بمحافظة قنا.





وقالت فاطمة أحمد إبراهيم ، خلال التقرير ، إنها تحب أعمال التنمية المحلية ، وتساهم في مساعدة عمال النظافة، وتفاجأت بقرار التنمية المحلية ، بشأن ترقيتها لسكرتير عام ، مما جعلها تشعر بالمسؤولية والسعادة.





ولفتت إلى أن أفضل ما في قرار ترقيتها، المتابعة المستمرة من المسؤولين ، لأصحاب الهمم ، ومن هم يتفانون في أعمالهم.









قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية والذي يعود عمره إلى عام 1839 يعد أكبر دليل على ريادة الدولة المصرية في هذا المجال.





وأضاف خالد عبد الغفار، خلال لقاء خاص لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية، أن موقع المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية سيتغير قريبا نتيجة قربة من العاصمة الإدارية، موضحًا أنها ليست المرة الأولى لنقله حيث انه بدأ من العباسية ونقل إلى حلوان ثم القطامية، مشيرا إلى أن المرصد على مدار تاريخه اكتشف العديد من النيازك والظواهر الكونية بعلمائه الأكفاء، مؤكدا أن التليسكوب الجديد الذي تم تركيبه بالمرصد معني بمتابعه الحطام الفضائي والأقمار الصناعية، مضيفا أن مرصد حلوان هام وذو تاريخ طويل، مؤكدا على أن مستقبل التكنولوجيا كبير جدا .









هيئة الثروة السمكية: نستهدف زيادة الإنتاج لـ 2.5 مليون طن في 2025

قال الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية، إن هناك قواعد خاصة بالصيد في النيل وقواعد أخرى خاصة بالصيد في البحار، لافتا إلى أن الهيئة مهمتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي لأنه يمثل رزق الصياد.

وأضاف صلاح مصيلحي، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أنه عندما تصدر الهيئة قرارات وقواعد للصيد لا يجب أن يتم اختراقها أو يطلب الصياد استثناءات، ويجب الالتزام بهذه الضوابط، لأن في تلك الحالة عندما يحدث اضطراب في المخزون السمكي يلجأ الصيادين للخروج الى المياه الإقليمية فتحدث مشاكل دولية وغيرها، مضيفا: "مفيش صياد يقدر يدخل المياه الإقليمية بتاعتي وبيتم التعامل معه أمنيا".





