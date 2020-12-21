أثار الفيوم ترصد تعامد الشمس الحزين على قدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم

وأضاف، أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة

الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس علي قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الانقلاب الشتوى.

ولأول مرة تتعامد الشمس على قدس الأقداس «معبد قصر قارون» بمحافظة الفيوم، بدون مشاهدين أو جمهور، بعد قرار الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بإلغاء احتفالات هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

يقول سيد الشورة، مدير عام منطقة آثار الفيوم، لـ«صدى البلد» معبدقصر قارون كما يذكر في المصادر الاثرية هو معبدمن العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سوبك و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب «عند الرومان» ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون؛ مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من «بحيرة موريس» في التاريخ الفرعوني، وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبدفإنها اقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.





وأضاف الشورة إما عن الطريق الذي يربط المدينة التي يقع بها المعبد«قصر قارون» وبين الإسكندرية فالحقائق العلمية تؤكد وجود طريق برى يصل بين الفيوم والإسكندرية، وكان يستخدم في نقل البضائع أيام الرومان من الفيوم ومحافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.





إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبدقصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الآثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبدفي هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.





كان عدد من الباحثين الاثريين قد قاموا بنشر أبحاث عن تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبدفي هذا التاريخ من كل عام، والذي يوافق الانتقال الشتوي، ولقد تأكدت اللجنة من صحة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما أكده البحث لان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك) إله الفيوم في العصور الفرعونية والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.



