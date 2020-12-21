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برلمان

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال النواب غدا ، وقامت بإعادة ترتيب البهو الفرعوني للمجلس لاستقبال النواب الجدد لإستخراج كارنيهات العضوية.  
 
وقامت إدارة التوزيع بالعمل على إعداد الحقائب الخاصة بالنواب الجدد، وتضم كل منها نسخة من لائحة مجلس النواب وأخرى من الدستور،و تضم الحقيبة الدبوس الخاص بكل نائب ، ومن المقرر تسليم الكارنيه الخاصة بكل نائب وفقا للجدول الزمني المعد سلفا من الأمانة العامة لاستقبالهم.  
 
ويستقبل مجلس النواب غدا الثلاثاء النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية اعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال  اعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(2021/2026) بنظامي الفردي والقائمة ،  ليكون على مدار  (6) أيام تبدأ اليوم الثلاثاء.

واكد المستشار محمود فوزي انه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا  على السلامة الصحية النواب الجدد والعاملين بالامانة العامة الإعلاميين ،فقد قامت  الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة ايام ، لتحقيق اكبر قدر  من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم ،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء)

وأوضح أمين عام مجلس النواب انه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقا للمواعيد الآتية: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم  " الثلاثاء 22 ديسمبر:  نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب و الأربعاء23 ديسمبر نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.

و الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

وسيتم استقبال اعضاء المجلس بالنظام الفردي كالآتي:الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات  (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب. و الاثنين 28 ديسمبر:  نواب  (10)محافظات  (بورسعيد، الاسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب و الثلاثاء 29ديسمبر : نواب (12)محافظة  ( الفيوم، بني سويف ،المنيا ،اسيوط ،سوهاج ،قنا ،الاقصر ،اسوان ،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء ،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب. 

و طالبت  الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعا للتزاحم.
 
و أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها  بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية  اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.
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