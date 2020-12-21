ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حفل لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:40 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي حفلا لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والمعتمدة بمجلس الجامعة الموقر بجلسته رقم (494)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

وتعقد فعاليات الحفل يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 في تمام الساعة  الواحدة ظهراٌ بقاعة حسن حسني بمقر الحرم الجامعى، حيث  يتم توقيع نسخ عقود المشروعات المعتمدة من قبل  الدكتور رئيس الجامعة وتسليمها للسادة عمداء الكليات ومديرى المشروعات، في ظل اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة اثناء حضور مراسم حفل التوقيع. 

وأوضح  الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى أنه سيتم توقيع عقود ١٣ مشروع وهم :
1- تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان. 
2- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الأولى: قسم الصيدلانيات). 
3- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الثانية: تحديث وتطوير معامل الكيمياء والعقاقير)
4- تطوير البنية التحتية والتجهيزية لكلية الحقوق
5-تطوير بعض معامل كلية الهندسة بحلوان بأجهزة علمية حديثة
6- تطوير معمل هندسة القوى الكهربية (المرحلة الأولى)
7- انشاء مبنى متعدد الاغراض لخدمة العملية البحثية والحاضنات العلمية والتكنولوجية
8- اعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى كهرباء بكلية الهندسة
9- انشاء حاضنات إنتاجية للصناعات الصغيرة بكلية التربية الفنية
10- تطوير معمل الخزف وملحقاته بكلية التربية الفنية
11- تطوير معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى
12 إنشاءمعمل مركزي ذات وحدات متقدمة للقياسات الدقيقة بمجمع الابداع والبحث العلمي
13- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمى بجامعة حلوان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تواصل تطوير منطقة عرب راشد بهدف تنمية المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة

جامعة حلوان في أسبوع.. تمويل 6 مشروعات بحثية من صندوق البحث العلمي.. وتعاون بين وزارة التضامن والجامعة فى تطوير العشوائيات

رئيس جامعة أسوان : توقيع 4 عقود مشروعات بحثية مع وزارة التعليم العالي.. صور

مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي

جامعة عين شمس في أسبوع.. ضم المختارين من أفضل علماء العالم بمجلس الجامعة البحثي.. تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء

رئيس جامعة حلوان يفتتح مجموعة من المعامل والمراكز البحثية

ترشيحاتنا

أزمة عنيفة تهدد عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد | تفاصيل

خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

Advertisements

قطع حبال الود.. تفاصيل صدام حاد بين محمد صلاح وكلوب في ليفربول

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم الكلمات المتقاطعة.. قصة ابتكار اللعبة الأمتع في العالم

وداعًا للشخير.. دراسة تكشف عن أفضل وضعية للنوم

تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر