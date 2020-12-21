حفل لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان

تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي حفلا لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والمعتمدة بمجلس الجامعة الموقر بجلسته رقم (494)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وتعقد فعاليات الحفل يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراٌ بقاعة حسن حسني بمقر الحرم الجامعى، حيث يتم توقيع نسخ عقود المشروعات المعتمدة من قبل الدكتور رئيس الجامعة وتسليمها للسادة عمداء الكليات ومديرى المشروعات، في ظل اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة اثناء حضور مراسم حفل التوقيع.





وأوضح الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى أنه سيتم توقيع عقود ١٣ مشروع وهم :

1- تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان.

2- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الأولى: قسم الصيدلانيات).

3- تحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الثانية: تحديث وتطوير معامل الكيمياء والعقاقير)

4- تطوير البنية التحتية والتجهيزية لكلية الحقوق

5-تطوير بعض معامل كلية الهندسة بحلوان بأجهزة علمية حديثة

6- تطوير معمل هندسة القوى الكهربية (المرحلة الأولى)

7- انشاء مبنى متعدد الاغراض لخدمة العملية البحثية والحاضنات العلمية والتكنولوجية

8- اعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى كهرباء بكلية الهندسة

9- انشاء حاضنات إنتاجية للصناعات الصغيرة بكلية التربية الفنية

10- تطوير معمل الخزف وملحقاته بكلية التربية الفنية

11- تطوير معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

12 إنشاءمعمل مركزي ذات وحدات متقدمة للقياسات الدقيقة بمجمع الابداع والبحث العلمي