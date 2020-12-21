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رياضة

الإنتاج الحربي يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الشوط الأول

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:32 م
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، والتي تقام بينهما على ستاد الشرطة، في اطار مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الإنتاج الحربي بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد علي و محمد بازوكا و محمد الشبيني ومحمد تاحا.

خط الوسط: هشام محمد ومصطفى الجمل وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد فييرا وباسم مرسي. 

وتلقى لاعب وسط البنك الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 28 من عمر الشوط أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الإنتاج الحربي، ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف رغم وصول الفريقين للمرمى ، حيث أضاع باسم مرسي انفراد تام بالمرمى ووضع الكرة خارج الشباك. 


ويبحث الإنتاج الحربي عن أول فوز له بالدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد أن كان خسر في المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا وتعادل في المباراة الثانية أمام الإسماعيلي.
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