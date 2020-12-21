ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. "سياسة واقتصاد القاهرة" تحتفل بتخريج أول دفعة ماجستير ريادة أعمال

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:31 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
Advertisements
قسم التعليم
تحتفل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، ويعقد الحفل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة  هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يأتي هذا الحفل تتويجًا لجهود الكلية بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الجهات الشريكة في إطلاق برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال والذي بدأ خلال العام الجامعي 2017/2018.

ويهدف برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال إلى تقديم العلوم المناسبة للدارسين لتحويل الأفكار الواعدة الى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية، إضافة إلى المساهمة في خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال، من أجل تعزيز الاســتفادة مــن القدرات والطاقات الإبداعية لــدى الشباب وتوظيفها لضـمان تحقيق النمــو الاقتصادي القائم عـلـى الابتكار والإبداع دفعًا لجهود الدولة نحو تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير مشروع رواد 2030: الشباب المصرى يستغل أبسط الإمكانيات لتحقيق أكبر الإنجازات

افتتاح معرض وملتقى رواد الأعمال بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

هالة السعيد تحصل على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية

محمد بن راشد يهنئ الرئيس السيسي بفوز هالة السعيد أفضل وزيرة عربية

السعيد: تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية لتحفيز الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية

جامعة الأزهر تحتفل بختام فعاليات ريادة الأعمال بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي

ترشيحاتنا

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى

صحة البرلمان: 3 أسباب وراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي