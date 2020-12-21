محافظ الغربية: تلقينا 141 ألف طلب تصالح بإجمالي 889 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤١ ألف و ٥٤٣ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٩٩ مليونا و٣٥٧ ألف جنيه.
وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح في جميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجاري، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي ٢٤ مدرسة، وكذلك تم التنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
وأضاف الدكتور طارق رحمي أن المحافظة خفضت أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين.