محافظ الغربية: تلقينا 141 ألف طلب تصالح بإجمالي 889 مليون جنيه

وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح في جميع المراكز التكنولوجية حتى نهاية العام الجاري، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح، بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي ٢٤ مدرسة، وكذلك تم التنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، والإعلان عن جميع الإرشادات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.



