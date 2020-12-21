ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شكوك حول السلالة الجديدة.. وفاة مواطن على متن طائرة أمريكية تثير الذعر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أثار رجل الذعر على متن طائرة أمريكية خرجت من أورلاندو متجهة إلى فلوريدا، بعد أن فقد القدرة على التنفس وأربك الطائرة بأكملها بسبب شعوره بضيق التنفس وارتقاع درجة حرارته.

ووفقًا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن راكبًا على متن طائرة أمريكية أصيب بالحمى وضيق التنفس فلم يتحمل وضع الكمامة التي جعلته يشعر بضيق التنفس الشديد وضربات القلب السريعة تسببت في إصابة الجميع بذعر على متن الطائرة لأنه كان يعاني من حالة إعياء شديد. 

حسب ما ورد في التقرير الطبي فإن ذلك الراكب كان مصابًا بفيروس كورونا وأخفى خبر إصابته حتى لا تمنعه السلطات من السفر إلى عائلته، ولكنه لم يتحمل وأصيب بحمى شديدة على متن الطائرة ولم يتمكن طاقم الإسعاف على متن الطائرة من إنقاذه وتوفي في النهاية.

وتحوم شكوك الأطباء أن الراكب المتوفي كان مصابًا بفيروس كورونا من السلالة الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نتيجة مؤكدة تثبت أن سبب الوفاة هو السلالة الجديدة للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور

خناقة ستات.. مضيفة تتلقى صفعة من إحدى الراكبات.. شاهد

بالملابس الداخلية.. سيدة تجبر طائرة على تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا.. تفاصيل

قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور

ترشيحاتنا

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى

فطير وعسل وجبنة قديمة.. رانيا يوسف وشيكو من كواليس اللعبة 2.. شاهد

تونس ملهاش دعوة| شوبير يهاجم منتخب الشباب ويكشف سبب توديع البطولة

فيفي عبده تنشر صورة لـ الكينج محمد من داخل المستشفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر