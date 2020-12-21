شكوك حول السلالة الجديدة.. وفاة مواطن على متن طائرة أمريكية تثير الذعر





ووفقًا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن راكبًا على متن طائرة أمريكية أصيب بالحمى وضيق التنفس فلم يتحمل وضع الكمامة التي جعلته يشعر بضيق التنفس الشديد وضربات القلب السريعة تسببت في إصابة الجميع بذعر على متن الطائرة لأنه كان يعاني من حالة إعياء شديد.





حسب ما ورد في التقرير الطبي فإن ذلك الراكب كان مصابًا بفيروس كورونا وأخفى خبر إصابته حتى لا تمنعه السلطات من السفر إلى عائلته، ولكنه لم يتحمل وأصيب بحمى شديدة على متن الطائرة ولم يتمكن طاقم الإسعاف على متن الطائرة من إنقاذه وتوفي في النهاية.





وتحوم شكوك الأطباء أن الراكب المتوفي كان مصابًا بفيروس كورونا من السلالة الجديدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نتيجة مؤكدة تثبت أن سبب الوفاة هو السلالة الجديدة للفيروس.

أثار رجل الذعر على متن طائرة أمريكية خرجت من أورلاندو متجهة إلى فلوريدا، بعد أن فقد القدرة على التنفس وأربك الطائرة بأكملها بسبب شعوره بضيق التنفس وارتقاع درجة حرارته.