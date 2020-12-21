تعامد الشمس على قدس الأقداس فى زمن كورونا.. عروض للصوت والضوء في الأقصر.. الفيوم تلغى احتفالاتها بسبب الفيروس





* إلغاء احتفالات هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا في الفيوم

* احتفالات بـ تعامد الشمس على قدس اقداس امون بمعابد الكرنك





لأول مرة تتعامد الشمس على قدس الأقداس «معبد قصر قارون» بمحافظة الفيوم، بدون مشاهدين أو جمهور، بعد قرار الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بإلغاء احتفالات هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.





يقول سيد الشورى، مدير عام منطقة آثار الفيوم، لـ«صدى البلد» معبد قصر قارون كما يذكر في المصادر الاثرية هو معبد من العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة سوبك و«ديونيسيوس» «عند الرومان» ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون؛ مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من «بحيرة موريس» في التاريخ الفرعوني، وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبدفإنها اقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.





وأضاف الشورى إما عن الطريق الذي يربط المدينة التي يقع بها المعبد«قصر قارون» وبين الإسكندرية فالحقائق العلمية تؤكد وجود طريق برى يصل بين الفيوم والإسكندرية، وكان يستخدم في نقل البضائع أيام الرومان من الفيوم ومحافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.





إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبدقصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الآثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبدفي هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.





كان عدد من الباحثين الاثريين قد قاموا بنشر أبحاث عن تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبدفي هذا التاريخ من كل عام، والذي يوافق الانتقال الشتوي، ولقد تأكدت اللجنة من صحة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما أكده البحث لان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك) إله الفيوم في العصور الفرعونية والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.





من جانب آخر أعلنت محافظة الفيوم عن إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والمقرر له غدًا 21 ديسمبر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، صبيحة اليوم الاثنين ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سببًا في إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.





وفي الاطار ذاته، شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين فعاليات ظاهرة تعامد الشمس على قدس اقداس امون بمعابد الكرنك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ و محمد عبد الفتاح ادم سكرتير عام المحافظة و اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر والعميد عمرو حسن مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .



