خلال تفقده الطريق الإقليمى الشرقى بأسوان.. الجزار: يفتح ظهيرا عمرانيا

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمحافظة أسوان، يرافقه قيادات الوزارة، بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى بمحافظة أسوان، والذى يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 50 ٪، بتكلفة 600 مليون جنيه.





وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يهدف إلى فتح ظهير عمرانى، وخلق محور تنموى جديد شرق مدينة أسوان بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية بالمحافظة، كما يعمل على تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة أسوان من خلال تحويل حركة النقل الثقيل لخارج المدينة، والحفاظ على المظهر الحضارى والسياحى لمدينة أسوان، بجانب تخفيف الضغط على الطرق الداخلية للمدينة مما يزيد من عمرها الافتراضي، ويخدم المنطقة الصناعية للمحافظة، ومحاجر الطفلة والجرانيت شرق مدينة أسوان.





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وأشار الوزير إلى أن الطريق الإقليمى الشرقى بمحافظة أسوان، هو طريق خرساني يربط طريق أسوان برنيس عند علامة كم 4 ومحورالكوبرى الملجم، ومنه للطريق الصحراوى الغربى لتشكيل دائرى إقليمى حول مدينة أسوان، ويبلغ طول الطريق 23 كم بعرض 8 م على حارتين، بالإضافة إلى طبانات على كل من جانبى الطريق بعرض 2.5 م.





وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء كوبري علوى بطول 735 متر فوق السكة الحديد والطريق الزراعي الشرقي فى اتجاه محور كوبرى أسوان الملجم وطول الكوبرى، مؤكدًا أنه يتم استخدام الرصف الخرسانى فى المشروع لزيادة العمر الافتراضى للطريق، واستيعاب الحمولات الكبيرة، وتنفيذا للتوجه بالتوسع فى استخدام الرصف الخرسانى لتقليل استخدام مادة البيتومين والاستفادة من وفرة إنتاج الأسمنت.





وأشار إلى أنه نظرا للطبيعة شديدة الوعورة بهذه المنطقة، تم تنفيذ كميات كبيرة من أعمال الحفر فى الصخور والردم لتشكيل جسم الطريق، وأعمال تكاسى من الدبش لقطاعات الردم، بالإضافة إلى 7 مخرات للسيول للوقاية من آثار السيول.



