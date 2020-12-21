مجاهد يُحذر: التلاسن لن يفيد.. والتنسيق قائم مع وزارة الرياضة والفيفا









وناشد مجاهد الجميع برفض محاولات السعي نحو إثارة أي بلبلة أو تلاسن لن يفيد الكرة المصرية شيئًا، مؤكدا ثقته في تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.





ونفت وزارة الشباب الرياضة ما تردّد من أنباء عبر أحد المواقع الالكترونية بشأن تحويل مخالفات تتعلق باللجنة الأوليمبية إلى النيابة العامة، بعد رصد بعض من المخالفات.







وأوضحت الوزارة في بيان أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، داعيةً كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.





وأكدت وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية في مقدمتها اللجنة الأولمبية المصرية في متابعة كافة الاتحادات الرياضية ودعم اللاعبين في إطار تهيئة المناخ الرياضي لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية.

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنسيقا يجرى حاليًا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل الاتفاق على ما هو في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول.