جولة الإعادة في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان.. لم يحضر أحد

شهدت انتخابات اتحاد الطلاب فى جولة الإعادة بكلية الآداب والتجارة بجامعة حلوان إقبالا ضعيفا من جانب الطالب في اليوم الثاني لانتخابات اتحاد الطلاب.





و أفاد الدكتور حسام رفاعى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلاب فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلاب، مضيفًا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقررى اللجان بانتخابات الاتحادات الطلابية.





وانطلق صباح اليوم الاثنين جولة الإعادة فى الماراثون الانتخابى فى لجان الانتخابات فى مقر الكليات بجامعة حلوان، والتي يتنافس فيها 771 طالبا مرشحا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 7 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية.





هذا وقد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية في 34 لجنة انتخابية بسبع كليات وهى (هندسة حلوان - الحقوق - هندسة المطرية - الآداب - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التجارة وإدارة الأعمال) وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى.





وشهدت لجان انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان التشديد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية فى أثناء سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات كما فرضت الجامعة عدم دخول أى طالب إلى مقر لجنة الانتخابات بدون ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا، كما تم وضع لافتات وملصقات ورقية على الأرض حتى لا يحدث زحام أو تكدس ولحرص الجامعة على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب الناخبين ومنع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والتأكيد على وجود قلم الناخب الشخصى قبل الدخول وأداء صوته الانتخابي.





وطلبت الجامعة من الطلاب الناخبين ضرورة التعاون مع المسؤولين عن تنظيم العملية الانتخابية و بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمواد الكحولية والالتزام بالتباعد حرصا على الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم.





هذا وتجرى الإعادة اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، ويتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.



