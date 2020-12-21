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أخبار العالم

وزير سوري يرفض أي تأجيل لانتخابات الرئاسة: ستجري بموعدها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:53 م
وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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محمد علي
شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أن انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها منتصف 2021، حيث من المرجح إن يتقدم الرئيس السوري بشار الأسد للترشيح مع آخرين، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ورفض الوزير المقداد  كل حديث يدور حول تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال فشل اللجنة الدستورية بالتوصل إلى اتفاق، مبينًا إن البلاد ستعمل على أساس الدستور الحالي حتى وضع دستور جديد.

وأكد الوزير السوري على نهج الحكومة السورية على انجاح عمل اللجنة الدستورية وفق ما جاء بمخرجات مؤتمر سوتشي.

إلا أن المقداد، اعتبر إنه من المبكر  الحديث عن نجاح أو فشل اللجنة الدستورية، مشيرًا إلى تمنيه نجاحها،  معتبرًا إن الأزمة تكمن في  الطرف الآخر ، متسائلًا إذا كان لديه نفس المصلحة في المساهمة في نجاح عمل اللجنة الدستورية.

وستجرى الانتخابات  في منتصف السنة المقبلة، إلا إنه حتى الآن لم يعلن أي شخص ترشحه بعد للانتخابات، حتى  الرئيس الأسد، و الذي من المرجح ترشحه في منافسة مع الآخرين.

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