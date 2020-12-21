بوتين يؤكد أهمية استعداد بلاده للرد الفوري على نشر صواريخ بالقرب من حدودها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية استعداد بلاده للرد الفوري على نشر صواريخ بالقرب من حدودها، قائلا إن: "روسيا لا تعتزم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي منها، وكذلك في مناطق أخرى من روسيا الاتحادية، لكنها سترد بسرعة على نشر الدول الغربية للصواريخ بالقرب من حدودها".





وأضاف في تصريح صحفي أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم /الاثنين/: "لا ننوي إنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في الجزء الأوروبي من روسيا، وكذلك في مناطق أخرى من البلاد، لكن يجب أن نكون مستعدين للرد الفوري على نشر أسلحة مماثلة من قبل الدول الغربية بالقرب من حدودنا وفي أقصر وقت ممكن".





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس /الأحد/، أن مخاطر الصراعات المشتعلة بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية للحدود، وذلك خلال زيارته مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي الذي يحتفل بالذكرى المئوية على تأسيسه، حيث أكد الحاجة للسعي من أجل إرساء حماية أكثر فعالية لحدود الدولة، لا سيما في ضوء مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودها.



