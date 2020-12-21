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محافظات

سب وقذف على فيسبوك.. رئيس مدينة أجا يحرر محضرا ضد مواطن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
حررت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية محضرا ضد أحد المواطنين تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والقذف والتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تلقى اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية  اخطارا يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة اجا من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا تتهم فيه "عماد. ش"، مقيم في قرية كفر عوض السنيطة التابعة للمركز  بالتشهير بها والتعدي عليها بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإدعائه بوجود مخالفات في مجلس المدينة وتقاعسها عن أداء عملها والتواطؤ مع فاسدين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9079 لسنة 2020  إداري مركز شرطة أجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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