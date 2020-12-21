يوم الكلمات المتقاطعة.. قصة ابتكار اللعبة الأمتع في العالم

107 عام تمر اليوم على بداية ظهور لعبة الكلمات المتقاطعة الشهيرة، التي لا تخلو منها أي صحيفة، وأصبحت تتداول أيضا على الهواتف المحمولة، فهي لعبة تعتمد على الذكاء يفضلها الكثير في تضييع الوقت وإلهاء الفكر والذهن في لعبة مختلفة.





21 ديسمبر هو يوم الكلمات المتقاطعة، والتي بدأ ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1913، وبعدها انتقلت لجميع دول العالم، لكن في الأساس كان السبب في ظهورها صحفي يدعى آرثر وين.





بداية القصة

كان الصحفي آرثر وين يعمل في صحيفة نيويورك ورلد في الولايات المتحدة، وقررت الصحيفة إدخال خدمة خفيفة للقراء، وطلبوا من الصحفي آرثر إيجاد فكرة جديدة لإمتاع القراء، فأدخل لعبة الكلمات المتاقطعة لأول مرة إلى صحيفة نيويورك ورلد في 21 ديسمبر 1913.





عصر آرثر ذهنه في التفكير كي يستطيع الوصول لفكرة جديدة كما طُلب منه، وعادت به الذاكرة إلى أيام طفولته حين كان يلعب لعة باستخدام الحروف، ومن هنا اقتبس منها فكرة الكلمات المتقاطعة ليصبح آرثر وين صاحب الفضل في ابتكار تلك اللعبة الشهيرة.







بعد نجاح فكرة الكلمات المتقاطعة التي ابتكرها آرثر، انتقلت إلى بقي دول العالم، وتم ترجمتها بمختلف اللغات.





تهدف الكلمات المتقاطعة الى زيادة القوة الفكرية، والذهنية، وكثرة المعلومات العامة، وتسلية القراء، وتتكون من مربعات سوداء وبيضاء عدة على شكل جدول يحوي أعمدة وصفوفًا من المربعات الفارغة.