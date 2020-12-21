"HOW MUCH".. طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة لـ مواجهة التسوق الالكترونى

أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام قسم العلاقات العامة جامعة القاهرة حملة إجتماعية بعنوان "How Much" وأطلقوا شعارا للحملة بعنوان "ما تشتريش في حياتك أكتر من احتياجاتك".









وصرح الطلاب القائمون على الحملة لصدى البلد ، أن سبب ظهور الحملة كان بسبب تطور مواقع التواصل الإجتماعي ، مما أدى إلى ظهور التسوق الإلكتروني الذي يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت على تحول الشراء من عادي إلى قهري.









أقرا ايضا :

وتابع الطلاب في تصريحاتهم: "ان الرغبة التي تتملك الشخص للهروب من الفراغ والملل الناتج عن شعوره بالإهمال ممن حوله فيلجأ الى حالة التسوق لتخرجه مما هو يعانيه من كآبة، وتمتع الأسواق في عصرنا الحديث بكل سبل الراحة والترفيه، جعل الإقبال عليها اكثر شراسه وقابلية ورغبة من مدمني الشراء ، وهذا عامل مساعد فاعل لجعل مدمن التسوق يشعر بسعادة اكبر في تعايشه مع حالة ادمان الشراء.





واعتمدت الحملة على وسائل الترويج المختلفة ومنها: المطبوعات مثل(brochure_ flyer ) ويتم توزيعها على الجمهور المستهدف بأكبر قدر ممكن، الندوات، الأحداث، والإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال إنشاء صفحات على( face book, instgram) ونشر Videos, Posts.