ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"HOW MUCH".. طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة لـ مواجهة التسوق الالكترونى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
مريم عزت
أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام قسم العلاقات العامة جامعة القاهرة حملة إجتماعية بعنوان "How Much"  وأطلقوا شعارا للحملة بعنوان "ما تشتريش في حياتك أكتر من احتياجاتك".


وصرح الطلاب القائمون على الحملة لصدى البلد ، أن سبب ظهور الحملة كان بسبب  تطور مواقع التواصل الإجتماعي ، مما أدى إلى ظهور التسوق الإلكتروني الذي يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت على تحول الشراء من عادي إلى قهري.


أقرا ايضا :
وتابع الطلاب في تصريحاتهم: "ان الرغبة التي تتملك الشخص للهروب من الفراغ والملل الناتج عن شعوره بالإهمال ممن حوله فيلجأ الى حالة التسوق لتخرجه مما هو يعانيه من كآبة، وتمتع الأسواق في عصرنا الحديث بكل سبل الراحة والترفيه، جعل الإقبال عليها اكثر شراسه وقابلية ورغبة من مدمني الشراء ، وهذا عامل مساعد فاعل لجعل مدمن التسوق يشعر بسعادة اكبر في تعايشه مع حالة ادمان الشراء.

واعتمدت الحملة على وسائل الترويج المختلفة ومنها: المطبوعات مثل(brochure_ flyer ) ويتم توزيعها على الجمهور المستهدف بأكبر قدر ممكن، الندوات، الأحداث، والإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال إنشاء صفحات على( face book, instgram) ونشر Videos, Posts.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محفظتك إسورة في إيدك.. أصرف فلوسك من غير تليفون أو كارت بنك

بعد إنستجرام .. محادثات واتسآب تدخل عالم التسوق الإلكترونى

حكم الشراء من الإنترنت وموقف الشرع من بيع الذهب

"ماجد عصام" شاب بدأ شغفه للتسوق الإلكتروني بعمر 12 عاما ليبني أولى شركاته بعمر 25 عاما

ترشيحاتنا

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

فيها حاجة حلوة.. فتاة توزع وجبات وحبا على المحتاجين.. تفاصيل

فيديو جراف.. قصة حب محمد وبسنت تتحول لـ الحبس والغرامة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر