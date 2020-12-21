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حوادث

لخلافات مع زوجته .. حداد مسلح يحاول الانتحار من أعلى كوبرى سندوب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:24 م
غرق شخص
غرق شخص
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همت الحسينى
حاول حداد مسلح الانتحار بالقفز من أعلى كوبري سندوب  بمدينة المنصورة بالدقهلي،  بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجته.

وتلقى  اللواء رأفت الفقى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من عدد من أهالى سندوب بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار وإلقاء نفسه من أعلى كوبري سندوب في مياه ترعة المنصورية.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأهالى تمكنوا من انتشاله وإنقاذه، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد. . ا  31 عاما، حداد مسلح، من قرية تابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبسؤاله، اعترف أنه حاول الانتحار للتخلص من حياته مع زوجته بسبب خلافاتهم الدائمة، وأنه غير قادر على الانفصال عنها بسبب وجود أمور مالية بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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