ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

حصل "صدى البلد" على أسماء 11 شخصا أصيبوا إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل في قرية الزرابي بمركز أبو تيج بأسيوط.





وأصيب كل من "دعاء.ع.ح" 26 سنة، و"حسن.ع.ا" 28 سنة، و"ياسمين.ع.ا" 21 سنة، و"يوسف.ع.ع" 5 سنوات، و"نادية.ع.ع" 40 سنة، و"فاطمة.ع.ع"40 سنة، و"رسمية.م.ع"50 سنة، و"صابرين.ع.ا" 26 سنة، و"حبيبه.ع.ع" 3 سنوات، و"رهف.ع.ع" عامين، و"نادية.ع.ع" 60 سنة.





كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الزرابي بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل، مما أسفر عن وقوع إصابات بين سكان المنزل.





انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق بالمنزل.





أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا من سكان المنزل وتباينت الحروق تتراوح نسبتها من 15% إلى 20% بينما أصيبت إحدى سكان المنزل بحروق تصل إلى 70% وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي.



