الأهلي يفوز بـ21 ميدالية في كأس مصر للجمباز للآنسات

حقق فريق النادي الأهلي للآنسات تحت 8 سنوات 21 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة كأس مصر التي أقيمت في نادي مدينة نصر ،من بينها 19 ذهبية وفضيتين.





و اللاعبات ال ١٩ اللائي حققن المركز الأول و الميداليات الذهبية هن: كرمة احمد سعد و توالي اسلام حلمي و زينه محمد خلف و جوليا احمد شريف وسارة محمود سعيد وليلى عمرو إبراهيم وسولين وسام عبد العظيم وكرمة محمد عباس القوصي وسجده حلمي يوسف.





جوري نور الدين احمد و ليلي أبو المجد خيري وآيسل مصطفي امين و مريم امير مجدي و ملك جلال الدين محمد و خديجه خالد محمد و لارا كريم محمد اسامه و لمار شادي محمود فؤاد و دارين احمد محمد





و كارما احمد فهمي.. بينما حققت اللاعبتين لارا باهي هاني و يارا محمود رضا المركز الثاني والميدالية الفضية.





و حضر منافسات البطولة البطوله رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، والذي أبدي اعجابه بالمستوي المشرف والرائع لأداء اللاعبات في البطولة.



