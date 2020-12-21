«أنا ليا اثنين».. وزير التعليم العالي يمازح المحافظ خلال وضع حجر أساس الجامعة الأهلية في بني سويف

مازح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال وضع حجر الأساس للجامعة الأهلية، قائلًا "أنا ليا اثنين" في إشارة منه إلى قالبين من الطوب الأحمر، ليرد رئيس جامعة بني سويف "اتفضل يا فندم"؛ قبل أن يقول وزير التعليم العالي "بهزر"، ويكتفي بوضع قالب واحد.





وبادر محافظ بني سويف بالممازحة أثناء إمساكه بقالب الطوب الأحمر ووضعه في حجر الأساس بطريقة صحيحة، قائلًا "شغل عظام بقا" إشارة إلى تخصصه الطبي.





ووضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل التي تأتي ضمن 10 جامعات وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها جامعة في بني سويف، التي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل، عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة التي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدانًا بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة، مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت، لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، إضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.

من جهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وهو ما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية ، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة تتبنى إنشاء جامعات أهلية تعد من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو ما يعكس توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات، معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة في العديد من المجالات.