حملات لإزالة أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي بحملة مكبرة لازالة أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال مخالفة بالعقار ٣٦ ش الوهابي منطقة كرموز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.





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ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة تمكنت من فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بالكنج بحري السكه طريق الكافور، وتم التحفظ علي كمية من الأخشاب وكذلك فك شدة خشبية لسقف بالدور الاول علوى بقرية بغداد، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف بالدور الاول علوى بقرية بغداد وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.





وواصل حي شرق برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء في المهد، حيث تمكنت حملة من إيقاف أعمال مخالفة بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن شارع النصر منطقة سموحة، والتحفظ على المعدات المستخدمة وكذلك فك شدة حشبية بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن ش المواسير الموظفين.







يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.