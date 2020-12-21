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تعليم

رئيس جامعة طنطا: مصر تخوض معركة الوعي فى مواجهة حروب الجيل الرابع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:39 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على
أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب، موضحًا أن مصر تخوض معركة الوعى، وتوعية الشباب بالتحديات التى تواجه الوطن باتت ضرورة فى مواجهة حروب الجيل الرابع.

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وأضاف رئيس الجامعة، يجب أن نشارك فى تكريس ثقافة العمل والتخطيط لبناء هذا الوطن . جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة ثقافية بآداب طنطا بعنوان" مصر التى فى خاطرى فى إرادة التحدى والبناء".

من جهة أخرى، أكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، إن مصر حضارتها عريقة تمتد لملايين السنين بدء من دولة مينا موحد القطرين فمصر هى التى هاجمت الاغريقين وقاومت الفرنسيين والإنجليز من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن كلية الآداب بجامعة طنطا تحرص على عقد العديد من الندوات التثقيفية التى من سأمها غرس قيم الولاء والانتماء وروح المواطنة بين الشباب .

حاضر فى الندوة عبد النبى شحاتة رئيس تحرير جريدة المساء  والدكتور مجدى الحفناوي نقيب أطباء الغربية السابق، وأدار  الندوة الدكتور عبد الرازق الكومى أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجمع من الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من تداعيات انتشار ظاهرة فيروس كورونا المستجد.
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