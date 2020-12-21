رئيس جامعة طنطا: مصر تخوض معركة الوعي فى مواجهة حروب الجيل الرابع

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب، موضحًا أن مصر تخوض معركة الوعى، وتوعية الشباب بالتحديات التى تواجه الوطن باتت ضرورة فى مواجهة حروب الجيل الرابع.









وأضاف رئيس الجامعة، يجب أن نشارك فى تكريس ثقافة العمل والتخطيط لبناء هذا الوطن . جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة ثقافية بآداب طنطا بعنوان" مصر التى فى خاطرى فى إرادة التحدى والبناء".





من جهة أخرى، أكد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، إن مصر حضارتها عريقة تمتد لملايين السنين بدء من دولة مينا موحد القطرين فمصر هى التى هاجمت الاغريقين وقاومت الفرنسيين والإنجليز من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن كلية الآداب بجامعة طنطا تحرص على عقد العديد من الندوات التثقيفية التى من سأمها غرس قيم الولاء والانتماء وروح المواطنة بين الشباب .



