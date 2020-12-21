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فن

ما أخدش أي حاجة من باب العادي.. ليلى أحمد زاهر تكشف عن درس تعلمته في 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:30 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تكشف عن ما تعلمته فى عام 2020 وتتمنى أن تطبقه فى العام الجديد.

وكتبت ليلى أحمد زاهر "الدرس الأساسي اللي اتعلمته من 2020، هو إني ما أخدش أي حاجة من باب العادي، أو أضيع فرصة أني اقضي شوية وقت مع اللي بحبهم، حتى لو ربع ساعة، عزيزتي 2021 أنا مستعدة لاستقبالك".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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