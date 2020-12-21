64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد

مؤكدا على الدور البطولى للنماذج البورسعيدية الذين حملوا على عاتقهم مهمة شاقة لتحرير أوطانهم من العدوان الثلاثى عام 1956 .



وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة القيادة السياسية والتى جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية مصر ، من خلال الارتقاء بكافة المجالات بالمحافظة ، لافتا لحجم المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد خلال الأربع سنوات الماضية والتى كانت تتطلب الكثير من الأعوام لإنجازها ولكنها حدثت بفعل الإدارة المصرية و القيادة السياسية ، وعلى رأسها المشروعات الصناعية العملاقة فى جنوب بورسعيد مثل مصانع بيراميدز لإنتاج الإطارات ومصنع إنتاج الضفائر الكهربائية ومصنع الأسماك وغيره .





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بالإضافة إلى الطفرة الملحوظة فى المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة بورسعيد و إنجاز المشروعات السياحية والسكنية ومشروعات الطرق والقضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية على أعلى مستوى ، كما تحدث اللواء عادل الغضبان عن المقاومة الشعبية والتحدى والصمود لأبناء بورسعيد والذين قدموا كل غال وثمين فداء حرية البلاد ، مؤكدا أننا لا نتأخر عن تقديم أرواحنا فداء لحماية البلاد وأن كل مصرى مسؤول عن حماية هذا الوطن و الوعى بأهمية التصدى للمخاطر الخارجية التى تستهدف النيل من وحدة الوطن و أمنه .وفى كلمته ، قال اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق أن بورسعيد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا و تنمية غير مسبوقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة ، وكذلك تحدث عن رؤيته المستقبلية فى ظل التطورات التى شهدتها البلاد ، متطرقا أيضا للحديث عن أهمية انتصار بورسعيد على العدوان الثلاثى وتأثيره على مصر والعالم الثالث ، ودور العسكرية المصرية فى الحفاظ على ركائز الدولة ودعم مشروعات التنمية ، متنميا التوفيق وتحقيق الصالح العام للبلاد .ومن جانبه ، تحدث كرم جبر عن دور الإعلام فى بناء الشخصية المصرية وبث روح الانتماء للتصدى لحملات التشكيك فى الدولة المصرية وحروب الجيل الرابع ، وضرورة مواجهة الشائعات خاصة التى تحاول هدم مؤسسات الدولة ، وذلك من خلال وعى المواطنين بجهود الدولة والعمل المتواصل لتحقيق كافة أوجه التنمية .