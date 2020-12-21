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محافظات

64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:08 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين فعاليات ندوة " ٦٤ عام مضيئة من تاريخ مصر " بحضور اللواء أركان حرب مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق ، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ،  ومديرى المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد .والسادة عضو مجلس  الشيوخ عاطف علم الدين وامل عصفور عضو مجلس  النواب

فى بداية اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات محافظة بورسعيد و رحب اللواء عادل الغضبان بمحافظ بورسعيد الأسبق اللواء مصطفى كامل، مؤكدا على الدور البطولى للنماذج البورسعيدية الذين حملوا على عاتقهم مهمة شاقة  لتحرير أوطانهم من العدوان الثلاثى عام 1956  .

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة القيادة السياسية والتى جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية مصر ، من خلال الارتقاء بكافة المجالات بالمحافظة ، لافتا لحجم المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد خلال الأربع سنوات الماضية والتى كانت تتطلب الكثير من الأعوام لإنجازها ولكنها حدثت بفعل الإدارة المصرية و القيادة  السياسية ، وعلى رأسها المشروعات الصناعية العملاقة فى جنوب بورسعيد مثل مصانع بيراميدز لإنتاج الإطارات ومصنع إنتاج الضفائر الكهربائية ومصنع الأسماك وغيره .

بالإضافة إلى الطفرة الملحوظة فى المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة بورسعيد و إنجاز المشروعات السياحية والسكنية ومشروعات الطرق والقضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات  حضارية على أعلى مستوى ، كما تحدث اللواء عادل الغضبان عن المقاومة الشعبية والتحدى والصمود لأبناء بورسعيد والذين قدموا كل غال وثمين فداء حرية البلاد ، مؤكدا أننا لا نتأخر عن تقديم أرواحنا فداء لحماية البلاد وأن كل مصرى مسؤول عن حماية هذا الوطن و الوعى بأهمية التصدى للمخاطر الخارجية التى تستهدف النيل من وحدة الوطن و أمنه .

وفى كلمته ، قال اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق أن بورسعيد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا و تنمية غير مسبوقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة ، وكذلك تحدث عن رؤيته المستقبلية فى ظل التطورات التى شهدتها البلاد  ، متطرقا أيضا للحديث عن أهمية انتصار بورسعيد على العدوان الثلاثى وتأثيره على مصر والعالم الثالث ، ودور العسكرية المصرية فى الحفاظ على ركائز الدولة ودعم مشروعات التنمية ، متنميا التوفيق وتحقيق الصالح العام للبلاد .

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ومن جانبه ، تحدث كرم جبر عن دور الإعلام فى بناء الشخصية المصرية وبث روح الانتماء للتصدى لحملات التشكيك فى الدولة المصرية وحروب الجيل الرابع ، وضرورة مواجهة الشائعات خاصة التى تحاول هدم مؤسسات الدولة ، وذلك من خلال وعى المواطنين بجهود الدولة والعمل المتواصل لتحقيق كافة أوجه التنمية .
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
64 عاما مضيئة من تاريخ مصر .. ندوة بحضور محافظ بورسعيد| شاهد
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